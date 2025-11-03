Roma crolla la Torre dei Conti | il VIDEO del secondo cedimento
Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, durante lavori di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro – 64enne – ha riportato un trauma cranico. Un terzo operaio è ancora sotto le macerie ma cosciente. Altri tre lavoratori, rimasti bloccati sulle impalcature, sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco. Durante i soccorsi si è verificato un secondo crollo, ma nessun vigile del fuoco è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Continua a crollare la Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma: un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto e ha provocato una nuova enorme nube di polvere - facebook.com Vai su Facebook
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali: un operaio in ospedale, un altro ancora sotto le macerie - X Vai su X
Crolla la Torre dei Conti di Roma. Ansia per un operaio intrappolato. I soccorritori parlano con lui - Tra centinaia di telefoni alzati e i selfie dei turisti ai Fori Imperiali, il fiato rimane sospeso sulla sorte di un quinto operaio rimasto all'interno della Torre dei Conti, interessata questa ... Si legge su msn.com
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Lo riporta notizie.it
Crolla una parte della Torre dei Conti nel centro di Roma - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Scrive ansa.it