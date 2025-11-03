Roma crolla la Torre dei Conti | il VIDEO del secondo cedimento

Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, durante lavori di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro – 64enne – ha riportato un trauma cranico. Un terzo operaio è ancora sotto le macerie ma cosciente. Altri tre lavoratori, rimasti bloccati sulle impalcature, sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco. Durante i soccorsi si è verificato un secondo crollo, ma nessun vigile del fuoco è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

