Roma crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | quattro persone sotto le macerie
Crollo parziale della Torre dei Conti a Roma: quattro persone estratte dalle macerie, una è grave. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Notte fonda all'Olimpico: la Roma crolla 2-1 col Plzen, altra sconfitta europea Dybala segna il gol 200 ma non basta Fischi per Dovbyk e una squadra smarrita: serve una svolta
Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori.
La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata.
Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie.