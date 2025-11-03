Roma crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | quattro persone sotto le macerie

Affaritaliani.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crollo parziale della Torre dei Conti a Roma: quattro persone estratte dalle macerie, una è grave. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma crolla la torre dei conti ai fori imperiali quattro persone sotto le macerie

© Affaritaliani.it - Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: quattro persone sotto le macerie

Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori.

Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai estratti vivi - La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Come scrive iltempo.it

roma crolla torre contiRoma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. msn.com scrive

