3 nov 2025

La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale. Sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone coinvolte dal crollo: dalle prime indiscrezioni sembra che un opeario sia sotto le macerie e che sia ferito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio sotto le macerie

