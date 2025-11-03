Roma crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | le immagini

Sono quattro al momento le persone soccorse dai Vigili del Fuoco che si trovano alla Torre dei Conti, dove intorno alle 11,30 si è verificato il crollo parziale di una parte della Torre medioevale. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Municipale e Ares 118. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato a Largo Corrado Ricci 37, ai Fori Imperiali, dove è crollata parzialmente la struttura in muratura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

