Roma crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | le immagini
Sono quattro al momento le persone soccorse dai Vigili del Fuoco che si trovano alla Torre dei Conti, dove intorno alle 11,30 si è verificato il crollo parziale di una parte della Torre medioevale. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Municipale e Ares 118. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato a Largo Corrado Ricci 37, ai Fori Imperiali, dove è crollata parzialmente la struttura in muratura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. msn.com scrive
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Segnala roma.corriere.it
Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Da ilmessaggero.it