Roma crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | 4 feriti di cui uno grave Nuova valanga di calcinacci cade dal tetto
Crolli ai Fori Imperiali. Un primo incidente si è verificato intorno alle 11.20, quando parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione è caduta. Nuovi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Crollata una parte della Torre dei Conti a Roma
Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. msn.com scrive
Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma, alcune persone sotto le macerie - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Si legge su msn.com
Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai estratti vivi - La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Come scrive iltempo.it