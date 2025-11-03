Roma crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | 4 feriti di cui uno grave Ipotesi cedimento interno
Crolli ai Fori Imperiali. Un primo incidente si è verificato intorno alle 11.20, quando parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione è caduta. Nuovi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Paura in centro a Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie. Pattuglie della p Vai su Facebook
Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Segnala msn.com
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai soccorsi, uno è grave - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Si legge su notizie.it
Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio sotto le macerie - La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Come scrive iltempo.it