Roma cedimento parziale della Torre dei Conti | Gualtieri e Giuli sul luogo del crollo

Crollo parziale nel cuore di Roma: Gualtieri e Giuli sul posto dopo il cedimento della Torre dei Conti. Le immagini del sopralluogo e le prime verifiche. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Roma, cedimento parziale della Torre dei Conti: Gualtieri e Giuli sul luogo del crollo

