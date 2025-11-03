Roma cede parte Torre Conti | un ferito
12.20 Crollo in pieno centro a Roma -vicino al Colosseo- dove è collassata parte della muratura della Torre dei Conti, in Largo Ricci. Sul posto la Polizia e verifiche in corso sulla presenza di persone. Ci sarebbe un operaio ferito sotto le macerie. In 3 bloccati sulla torre e soccorsi. Gualtieri sul posto. La zona è tra via Cavour e via dei Fori Imperiali, in un'area di recente oggetto di scavi archeologici. La stessa struttura è in ristrutturazione con lavori finanziati dal Pnrr. Fermato il traffico di auto e pedonale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
