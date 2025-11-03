Roma cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | operaio estratto vivo dalle macerie dopo 11 ore
La Procura indaga per disastro colposo. Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai in tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Crollo a Roma, cede parte della Torre dei Conti. Operaio grave, un altro è sotto le macerie “ma risponde” ai soccorritori: “Operazioni complesse” - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... Secondo msn.com
