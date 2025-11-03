Roma cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | ancora un operaio sotto le macerie | Meloni | Seguo i soccorsi con apprensione
La Procura indaga per disastro colposo. Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai in tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Crollo a Roma, cede muratura della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: “Persone sotto le macerie” Gli aggiornamenti - http://ilriformista.it/crollo-a-roma-cede-muratura-della-torre-dei-conti-ai-fori-imperiali-persone-sotto-le-macerie-487596/ - facebook.com Vai su Facebook
Crollo a Roma, cede muratura della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: "Persone sotto le macerie" - X Vai su X
Crollo a Roma, cede parte della Torre dei Conti. Operaio grave, un altro è sotto le macerie “ma risponde” ai soccorritori: “Operazioni complesse” - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... Lo riporta msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: salvati quattro operai, un altro sotto le macerie. Poi nuovo cedimento - L'intervento dei vigili del fuoco che stanno recuperando un uomo ancora bloccato al primo piano della struttura. Come scrive roma.corriere.it
Roma, due crolli ai Fori imperiali, un operaio sotto le macerie. La procura indaga per lesioni colpose - Sulla struttura erano in corso lavori di ristrutturazione finanziati col Pnrr. Secondo editorialedomani.it