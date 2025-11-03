Roma | Calenda ' Zakharova feccia russi spietati assassini'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Zakharova è feccia. Forse bisognerebbe capire cosa sono i russi, deportano bambini ucraini in Russia, ammazzano i civili, sono quelli che parlano in questo modo di una tragedia come questa. La Russia è un posto guidato da spietati assassini". Lo dice Carlo Calenda a Tagadà su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

