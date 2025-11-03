Roma battuta a San Siro | Pavlovi? firma l’1?0 Maignan respinge Dybala

Un colpo secco alla fine del primo tempo, una parata che vale quanto un gol nel finale, e la corsa scudetto si stringe ancora. A San Siro il Milan supera la Roma 1?0: decide Strahinja Pavlovi? su assist di Rafael Leão, poi Mike Maignan neutralizza all’82’ il rigore di Paulo Dybala. La Roma esce senza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

