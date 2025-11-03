Rogito San Siro Marotta | Credo che tutto sia ultimato Scudetto? Ci sono tante squadre

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato di alcuni temi tra cui il prossimo rogito sullo stadio San Siro e non solo. Ecco le sue parole da Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

