Roger Scruton il conservatore britannico dalla parte dei dissidenti
Mentre in Italia Dario Fo ci spiegava che “qui da noi l’uomo è una merce e in Cina c’è una concezione profonda della vita che determina tutto quanto”; Alberto Moravia Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Mentre tanti intellettuali italiani miagolavano per la Cina di Mao, Roger Scruton e Simon Leys coltivavano il dissenso anticomunista. L'articolo di Giulio Meotti è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it - facebook.com Vai su Facebook
Mentre tanti intellettuali italiani miagolavano per la Cina di Mao, Roger Scruton e Simon Leys coltivavano il dissenso anticomunista. L'articolo di Giulio Meotti è nel Foglio del weekend - X Vai su X
I Conservatori britannici stanno rinnegando Boris Johnson - Alla convention dei Conservatori britannici di un anno fa si parlava quasi più del loro ex primo ministro, Boris Johnson, che della nuova leadership che doveva uscirne. Segnala ilpost.it