Rockstar rimuove la data di uscita di GTA 6 dal sito | nuovo ritardo in arrivo o falso allarme?

Nel weekend appena trascorso, la comunità di appassionati di Grand Theft Auto 6 è stata attraversata da un’ondata di panico. La causa? Oltre ai problemi legali legati a Rockstar Games, che potrebbero tardare la data di uscita del gioco, è arrivata l’ennesimo indizio che qualcosa potrebbe andare storto. La presunta rimozione della data di uscita del gioco dalla pagina principale del sito Rockstar Games. In un momento in cui l’attesa per quello che si preannuncia come uno dei videogiochi più ambiziosi della storia è ai massimi livelli, ogni minimo cambiamento viene scrutinato con la lente d’ingrandimento da milioni di giocatori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

