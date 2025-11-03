Rockstar Games licenzia decine di dipendenti a pochi mesi da GTA VI

(Adnkronos) – Rockstar Games, lo studio dietro Grand Theft Auto VI, avrebbe licenziato tra i 30 e i 40 dipendenti tra Regno Unito e Canada, secondo quanto riportato da Bloomberg e confermato dall’Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB). Tutti i lavoratori coinvolti, sostiene il sindacato, erano iscritti o stavano tentando di organizzare un’unione interna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

