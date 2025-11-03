Rizzo | Vincolo di mandato per gli eletti Noi non tradiremo mai il popolo
«Vogliamo il vincolo di mandato per i consiglieri eletti con noi in Veneto». Lo ha annunciato Marco Rizzo, candidato alla presidenza della Regione del Veneto per Democrazia Sovrana Popolare (Dsp). I parlamentari «non hanno il vincolo di mandato - ha dichiarato -, vuol dire che oggi è possibile. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
