‘Rivoluzione rispettosa’ l' arte al servizio della lotta contro la violenza di genere

Ferraratoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte al servizio della lotta contro la violenza sulle donne. È stata inaugurata lunedì 3 presso la Casa di comunità di Cittadella San Rocco, la mostra ‘Rivoluzione rispettosa’, un’esposizione di opere realizzate dagli studenti del secondo anno, sezione A, dell’Istituto di istruzione superiore. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

