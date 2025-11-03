Ritrovata l’auto che ha travolto lo zio di Laura Pausini

Bolognatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ritrovata dai carabinieri l’auto coinvolta nell’incidente in cui è morto Ettore Pausini, lo zio 78enne della cantante Laura Pausini.?Si tratta di una Opel Astra di colore nero, individuata lungo via Stradelli Guelfi, in direzione Bologna, a circa due chilometri dal punto dell’investimento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

