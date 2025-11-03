Ritorno al Fascino incanta Arezzo | successo per la seconda edizione di Bici Antiquaria
Arezzo, 3 novembre 2025 – Eleganza, storia e solidarietà hanno animato il centro storico di Arezzo per la seconda edizione di “Bici Antiquaria – Ritorno al Fascino”, l’evento che ha conquistato pubblico e partecipanti nell’ambito della Fiera Antiquaria. L’iniziativa, firmata Dandy Days e ideata da Alessio Ginestrini e Stefania Severi di Impero Progressivo Barber Shop, ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto dove moda, arte e tradizione si sono intrecciate in un’atmosfera retrò dal sapore autentico. Tra biciclette d’epoca e sfilate di abiti eleganti ospitate nel Palazzo della Provincia, centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia hanno celebrato lo stile e la cultura dandy, contribuendo anche a una causa solidale con il sostegno a Casa Thevenin. 🔗 Leggi su Lanazione.it
