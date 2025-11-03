Rita la donna dell' impossibile al teatro comunale di Russi

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 20.45, nel Teatro comunale di Russi l'Associazione culturale Ettore Masoni e la Capit di Ravenna presentano il Musical Rita, la donna dell'impossibile sulla vita di Santa Rita da Cascia (1381-1457), portata in scena dalla Compagnia "Splendor del vero" di Varese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

