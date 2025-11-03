Durante la puntata di Le Iene presentano: Inside, andata in onda ieri 2 novembre 2025, la tiktoker Rita De Crescenzo ha raccontato ad Alice Martinelli il suo lungo percorso con la chirurgia estetica, tra eccessi e paure, un percorso che ha a che vedere anche con la sua passata tossicodipendenza. De Crescenzo ha spiegato di aver iniziato giovanissima a ricorrere ai ritocchi, in un periodo in cui faceva uso di droga, e di aver poi affrontato numerosi interventi per modificare il proprio corpo. Ecco gli interventi estetici dichiarati da Rita De Crescenzo a Le Iene. Seno: rifatto tre volte, fino a una quarta abbondante; le prime protesi le furono pagate dal marito. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rita De Crescenzo svela tutti i ritocchi estetici che ha fatto: “Ma ora ho smesso, ho paura”