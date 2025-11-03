Ristorante ' abusivo' scatta la chiusura dopo il blitz delle forze dell' ordine

Cessazione ad horas e contestuale chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande avviata dal ristorante pizzeria ‘A Casa Mia’ di via Domiziana,835 a Castel Volturno.E' quanto disposto dal funzionario dell'ufficio Suap dopo il sopralluogo effettuato presso l'attività ad opera. 🔗 Leggi su Casertanews.it

