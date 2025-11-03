Ristorante ' abusivo' scatta la chiusura dopo il blitz delle forze dell' ordine
Cessazione ad horas e contestuale chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande avviata dal ristorante pizzeria 'A Casa Mia' di via Domiziana,835 a Castel Volturno.E' quanto disposto dal funzionario dell'ufficio Suap dopo il sopralluogo effettuato presso l'attività ad opera.
Paternò: entra in un ristorante con un coltello e semina il panico. Paternò: 40enne straniero denunciato dai Carabinieri per minacce e porto abusivo di armi dopo aver seminato il panico in un ristorante del centro.
Un dormitorio abusivo in un locale magazzino nel quartiere San Fruttuoso a Monza
Asti, scoperti sei lavoratori irregolari in un ristorante: scatta la chiusura per gravi carenze igieniche - Controlli in un ristorante di Asti: sospesa l'attività per lavoro irregolare e carenze igieniche, sanzioni per oltre 5.
Il ristorante era abusivo. Maxi multa da 8mila euro - Aveva aperto un'attività di ristorazione nell'area dell'Osmannoro, a disposizione di clienti di passaggio o di lavoratori di zona per una pausa pranzo all'aperto.
Ristorante abusivo in un'area privata, multa da 8mila euro al titolare - Sesto Fiorentino (Firenze) – Sanzionato per 8mila euro il titolare di una attività di ristorazione ambulante che aveva allestito una sorta di ristorante abusivo all'interno di un'area privata, nella ...