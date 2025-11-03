Risse spaccio e ritrovo di vecchie conoscenze delle forze dell' ordine Il Questore chiude il locale

Dovrà chiudere i battenti per 15 giorni il bar Zeta di Rimini, nel quartiere dell'Ina casa. A firmare la sospensione della licenza è stato il Questore dopo che il locale è stato più volte controllato dalla Divisione di Polizia Amministrativa che lo ha ritenuto un “luogo pericoloso per l’ordine e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

