Risse spaccio e ritrovo di vecchie conoscenze delle forze dell' ordine Il Questore chiude il locale

Riminitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrà chiudere i battenti per 15 giorni il bar Zeta di Rimini, nel quartiere dell'Ina casa. A firmare la sospensione della licenza è stato il Questore dopo che il locale è stato più volte controllato dalla Divisione di Polizia Amministrativa che lo ha ritenuto un “luogo pericoloso per l’ordine e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Rimini, risse e spaccio: la Polizia chiude noto locale - Nel corso dello scorso weekend di Halloween, la Polizia di Stato di Rimini ha sospeso per quindici giorni la licenza di polizia in possesso di un pubblico ... Scrive chiamamicitta.it

risse spaccio ritrovo vecchieRisse, spaccio, schiamazzi: licenza sospesa per un noto locale di Rimini - Risse, spaccio, schiamazzi hanno portato alla sospensione della licenza per 15 giorni ad un noto locale di Rimini, nel mirino degli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di R ... Segnala msn.com

risse spaccio ritrovo vecchieA Olbia risse, spaccio e degrado: «Questa strada è una terra di nessuno» - Una via ostaggio del degrado, dello spaccio, di risse alimentate da alcol e droga. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Risse Spaccio Ritrovo Vecchie