Rissa dopo la partita tra ragazzi a Ponte Lambro | 16enne finisce in ospedale

Quicomo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fischio finale doveva segnare solo la conclusione di una partita combattuta tra ragazzi, invece ha dato inizio a un momento di tensione. Sul campo degli Allievi della Pontelambrese, sabato sera, è scoppiata una lite che in pochi istanti è degenerata: un giovane di 16 anni è rimasto ferito dopo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

