Riserve della biosfera tutti i numeri per rigenerarle e salvarle – e salvarci
Mentre i governi provano a trasformare queste aree di biodiversità in laboratori di rigenerazione, le aziende danno vita a un punteggio per valutare se i propri progetti sono all'altezza della sfida. 🔗 Leggi su Wired.it
