Riscaldamenti accesi guida ufficiale per risparmiare in bolletta

In Italia è ufficialmente iniziata la stagione del riscaldamento. Nonostante i depositi di gas siano quasi pieni resta alta la preoccupazione per i costi delle bollette. Negli ultimi anni, infatti, l’aumento dei prezzi energetici ha spinto molti cittadini a ridurre i consumi o a valutare sistemi alternativi alle caldaie tradizionali, come le pompe di calore. Quando si accendono i riscaldamenti. Le regole di accensione dei termosifoni variano a seconda delle fasce climatiche definite dal Ministero dell’Ambiente. Le zone più fredde, come quelle alpine, non hanno limiti precisi, mentre nelle città di pianura e del Centro-Sud gli impianti possono essere attivati solo in determinati periodi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riscaldamenti accesi, guida ufficiale per risparmiare in bolletta

