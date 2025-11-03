Riposa in pace, campione La piscina gli è stata fatale: morto a soli 26 anni il rivale di sempre di Ivan Zaytsev"> Una notizia che ha sconvolto un po’ tutti. Ora il campione riposa in pace e Zaytsev non se lo sarebbe mai aspettato. Il mondo della pallavolo è sotto shock: Saber Kazemi, stella della nazionale iraniana, è stato dichiarato cerebralmente morto dopo alcuni giorni di coma. La notizia è stata confermata dalla Federazione iraniana di pallavolo, che ha espresso profondo cordoglio per la tragedia. L’atleta, 26 anni, era uno dei protagonisti della selezione iraniana, con cui aveva conquistato due ori agli Asian Games del 2021 e 2022, oltre a un oro e un argento nei campionati asiatici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

