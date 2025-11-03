Rinnovo in stallo per Maignan | il Milan ci proverà ancora ma si guarda intorno

Milan, nessuna buona nuova per quanto riguarda il rinnovo di Mike Maignan. Secondo Gazzetta.it divorzio a fine stagione probabile. Ecco chi segue Igli Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rinnovo in stallo per Maignan: il Milan ci proverà ancora, ma si guarda intorno

Maignan, leadership e sorrisi: scelta ferma del Milan, novità sul rinnovo - Le ultimissime sul futuro del portiere francese protagonista nel match contro la Roma di ieri sera a San Siro. Come scrive milanlive.it

Stallo rinnovo e dialogo congelato: Maignan è tornato Magic, ma il futuro resta lontano da Milano - Il rigore neutralizzato a Dybala ha riacceso i riflettori sul portiere rossonero, che in questo campionato grazie ai suoi interventi ha già portato diversi punti alla squadra: al momento resta lo stal ... Si legge su msn.com

Milan: Maignan e i segreti del rigore parato, la prodezza con la Roma apre uno spiraglio sul futuro in rossonero - Allegri ha sottolineato l’importanza del preparatore Filippi, elogiato poi dall’ex portiere Marchegiani in tv: il rigore parato da Maignan in Milan- Come scrive sport.virgilio.it