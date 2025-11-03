Rinnovo convenzione per trasporto gratuito dei pazienti
Prosegue per altri tre anni il servizio di trasporto gratuito dei pazienti oncologici dalla propria abitazione alle strutture sanitarie dell’Ospedale Maggiore.Il progetto, promosso da Intercral Parma e Verso il Sereno in collaborazione con Azienda Ospedaliero-Universitaria, Provincia e Comune di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
