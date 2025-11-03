Rinnovo contratto portieri e addetti pulizie 2025-2028 | più 209 euro al mese arretrati per 1.500 euro

Nella giornata del 31 ottobre 2025 è arrivata la firma dei sindacati e delle associazioni di categoria per il rinnovo del contratto dei portieri di stabili e condomini e per gli addetti alle pulizie, con aumenti delle retribuzioni di 209 euro al mese. Il nuovo accordo, che arriva con tre anni di ritardo dal momento che il precedente contratto risulta scaduto dal 2022, vale per il triennio 2025-2028. Proprio per il ritardo nel rinnovare il Ccnl di categoria, si registrano arretrati di una certa rilevanza. I lavoratori del settore percepiranno, infatti, la cifra di 1.500 euro una tantum, suddivisa in tre tranches.

