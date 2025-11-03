Rinnovo contratto i reali aumenti? Per la FLCGIL | da 64,54 a 84,04 euro lordi

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato uno degli argomenti centrali dell’ultimo incontro tra sindacati e ARAN: il rinnovo del contratto collettivo nazionale “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2022-2024. La FLC CGIL, sulla base delle tabelle ufficiali consegnate all’incontro del 9 ottobre 2025, ha elaborato un quadro dettagliato degli aumenti retributivi previsti per il personale della scuola, suddiviso per profilo e fascia stipendiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prosegue la trattativa per il rinnovo del CCNL Scuola 2022 2024: l’ARAN ha presentato gli aumenti retributivi, ecco tutti gli importi - Il 31 ottobre 2025 si è svolto un nuovo incontro all'ARAN per discutere il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022/24. Da ticonsiglio.com

Rinnovo contratto docenti, ci siamo quasi: aumenti in arrivo, trattativa in corso all’Aran - Rinnovo contratto docenti e ATA 2025: aumenti in arrivo con il nuovo CCNL. Secondo msn.com

Legge di Bilancio 2026: rinnovo del contratto scuola, ecco quanto potrebbero aumentare gli stipendi di docenti e ATA - La prossima Legge di Bilancio 2026 potrebbe segnare un passaggio decisivo per il rinnovo del contratto scuola. Lo riporta termometropolitico.it

Cerca Video su questo argomento: Rinnovo Contratto Reali Aumenti