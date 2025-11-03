Rinnovamento Stazione Anagnina | Atac avvia seconda fase dei lavori
Roma, 3 novembre 2025 – La stazione Anagnina della linea A della metropolitana di Roma è al centro di un vasto progetto di rinnovamento che prosegue con la seconda fase dei lavori, concentrata sulle aree interne della struttura. Dopo la trasformazione dell’atrio e della piazza ipogea, Atac ha avviato interventi su corridoi e banchine, con un focus particolare sulla protezione contro le infiltrazioni d’acqua. Gli interventi previsti. La stazione Anagnina, stazione metropolitana cruciale per la mobilità di Roma Capitale, sta attraversando una fase di rinnovamento che mira a migliorare funzionalità e sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondisci con queste news
Treviso città | “Nuova” stazione, al via i lavori di rinnovamento dei percorsi pedonali sul fronte sud - facebook.com Vai su Facebook
Stazione Anagnina, continuano i lavori di rigenerazione: si parte dal parcheggio di scambio - Ora, con il maxi evento giubilare alle spalle, è tempo di completare le opere previste alla stazione della metro A Anagnina. Lo riporta romatoday.it
Degrado alla stazione Anagnina, una task force per riqualificarla in tempo per il Giubileo dei Giovani - Una vera e propria task force per riqualificare la stazione della metro A Anagnina, soprattutto in vista del Giubileo dei Giovani. Si legge su romatoday.it
Giubileo, Nanni: "A breve focus su stazione Anagnina" - "Nei prossimi giorni convocherò la commissione Giubileo che presiedo per fare il punto sulla stazione Anagnina e per trovare le giuste soluzioni al fine di garantire il miglior servizio ai cittadini e ... Da rainews.it