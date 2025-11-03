Rinnovamento Stazione Anagnina | Atac avvia seconda fase dei lavori

Roma, 3 novembre 2025 – La stazione Anagnina della linea A della metropolitana di Roma è al centro di un vasto progetto di rinnovamento che prosegue con la seconda fase dei lavori, concentrata sulle aree interne della struttura. Dopo la trasformazione dell’atrio e della piazza ipogea, Atac ha avviato interventi su corridoi e banchine, con un focus particolare sulla protezione contro le infiltrazioni d’acqua. Gli interventi previsti. La stazione Anagnina, stazione metropolitana cruciale per la mobilità di Roma Capitale, sta attraversando una fase di rinnovamento che mira a migliorare funzionalità e sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it