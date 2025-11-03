Rinascita green dell’area avanti tutta Il progetto porta a casa 500mila euro

L’ appeal green fa il risultato, il progetto di restyling di largo Donatori del sangue porta a casa 500 mila euro da un bando regionale. Avanti tutta: entro gennaio sarà redatto il progetto esecutivo, l’ipotesi quella di arrivare ai cantieri entro la metà di maggio. È stato un decreto regionale della passata settimana a confermare che il Comune è tra i vincitori del bando di Regione Lombardia "Strade Verdi - Interventi integrati in aree pubbliche urbane per la riduzione delle emissioni derivanti dal traffico e l’adattamento ai cambiamenti climatici"; 135 i progetti a suo tempo presentati, 21 quelli ammessi e finanziati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

