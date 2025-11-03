Rinascita green dell’area avanti tutta Il progetto porta a casa 500mila euro
L’ appeal green fa il risultato, il progetto di restyling di largo Donatori del sangue porta a casa 500 mila euro da un bando regionale. Avanti tutta: entro gennaio sarà redatto il progetto esecutivo, l’ipotesi quella di arrivare ai cantieri entro la metà di maggio. È stato un decreto regionale della passata settimana a confermare che il Comune è tra i vincitori del bando di Regione Lombardia "Strade Verdi - Interventi integrati in aree pubbliche urbane per la riduzione delle emissioni derivanti dal traffico e l’adattamento ai cambiamenti climatici"; 135 i progetti a suo tempo presentati, 21 quelli ammessi e finanziati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cinque secondi di Paolo Virzì si aggiunge alla programmazione del #Greenwich Sullo sfondo di una Toscana sospesa tra passato e futuro, Paolo Virzì esplora con delicatezza temi di solitudine, rinascita e legame con la terra, tornando a raccontare con il su - facebook.com Vai su Facebook
Grazie a un partenariato pubblico-privato del valore di 24 milioni di euro, il Comune rinnova l'illuminazione pubblica e gli edifici comunali, riducendo i consumi energetici e tagliando le emissioni #innovazionesostenibile #sostenibilità #greenplanner - X Vai su X
Rinascita e RivieraBanca avanti insieme - Almeno per un’altra stagione, ma non è affatto detto che questo connubio possa prolungarsi ulteriormente nel tempo. Da ilrestodelcarlino.it