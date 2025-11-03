Riminesi bloccati in Tanzania difficoltà nelle comunicazioni Situazione critica ma sotto controllo

Riminitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di grande apprensione per un gruppo di 11 riminesi, attualmente bloccato in Tanzania a causa dei disordini che si sono verificati a seguito delle elezioni che hanno riconfermato la presidente Samia Suluhu Hassan. Si tratta dei rappresentanti impegnati nel progetto Casa del Pane di Paola. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

riminesi bloccati tanzania difficolt224Riminesi bloccati in Tanzania a causa dei disordini dopo le elezioni - Un gruppo di 11 riminesi è rimasto bloccato in Tanzania a causa dei disordini che si sono verificati a seguito delle elezioni che hanno riconfermato la presidente Samia Suluhu Hassan. Come scrive altarimini.it

Volontari riminesi bloccati in Tanzania: “Stiamo bene, nessun pericolo” - Sono giorni di tensione in Tanzania, dove dopo le elezioni presidenziali che hanno confermato Samia Suluhu Hassan si registrano scontri e proteste in diverse ... Si legge su chiamamicitta.it

riminesi bloccati tanzania difficolt224Caos post elezioni in Tanzania. Riminesi bloccati nella missione Casa di Paola - Nella “Casa del Pane di Paola” in Tanzania, nel villaggio di Gwandumehhi c'è un forno aperto nel 2018 nel ricordo di Paola Bagli, pallavolista prematuramente scomparsa, con l’obiettivo di favorire lo ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riminesi Bloccati Tanzania Difficolt224