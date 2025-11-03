Riminesi bloccati in Tanzania difficoltà nelle comunicazioni Situazione critica ma sotto controllo

Sono ore di grande apprensione per un gruppo di 11 riminesi, attualmente bloccato in Tanzania a causa dei disordini che si sono verificati a seguito delle elezioni che hanno riconfermato la presidente Samia Suluhu Hassan. Si tratta dei rappresentanti impegnati nel progetto Casa del Pane di Paola. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Un gruppi di 11 riminesi è trattenuto nel paese in via precauzionale #Rimini #Cronaca - X Vai su X

Caos post elezioni in Tanzania. Riminesi bloccati nella missione Casa di Paola - Nella “Casa del Pane di Paola” in Tanzania, nel villaggio di Gwandumehhi c'è un forno aperto nel 2018 nel ricordo di Paola Bagli, pallavolista prematuramente scomparsa, con l’obiettivo di favorire lo ... Da msn.com