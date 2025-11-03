Antonio Conte prende la parola alla vigilia della sfida tra il suo Napoli e l’ Eintracht Francoforte, match valido per la quarta giornata della League Phase della UEFA Champions League. Gli azzurri vogliono lasciarsi alle spalle la tremenda batosta rimediata a Eindhoven e vogliono portare a casa fieno da mettere in cascina per quanto riguarda il discorso qualificazione. Verso Napoli – Eintracht: le parole di Conte. Di seguito, quanto dichiarato dal tecnico azzurro in conferenza stampa: “Chi sono gli attaccanti? Neres e Lang sono esterni da 4-3-3, Politano anche è un esterno come loro. Nel calcio moderno non c’è una sola fase, ci sono due fasi al mio paese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE – Conte si sfoga in conferenza: il tecnico sbotta sulle critiche