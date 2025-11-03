Rigenerazione urbana l' obiettivo del centrosinistra a Roma | Regole chiare e riduzione delle premialità
Città storica off-limits, no all'aumento di premialità volumetrica per chi propone solo una ristrutturazione. Ma soprattutto, regole chiare. Roma Capitale si appresta ad approvare una delibera che cerca di mitigare gli effetti della legge regionale sulla rigenerazione urbana, soprattutto dopo le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
