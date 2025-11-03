Riforma giustizia l' ex ministro | Fini e Casini bloccarono me e Berlusconi

Sarebbero stati due politici bolognesi a impedire all'ex ministro della giustizia Roberto Castelli di attuare la riforma della giustizia. "Invidio Nordio!", ha dichiarato, lo storico esponente della Lega, oggi segretario federale del Partito popolare del nord – Autonomia e Libertà, guardasigilli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

