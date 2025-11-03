Riforma giustizia Conte | ‘Meloni vuole rendere intoccabili i politici’
“Il governo Meloni si preoccupa, sulla giustizia, di rendere intoccabili i politici. Ritorniamo alla casta. Ma non si preoccupa del crollo dei salari reali, della pressione record fiscale, e neppure del fatto che solo in questo mese di ottobre sono aumentati del 40% gli sbarchi dei migranti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ormai abbiamo sfondato i. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
