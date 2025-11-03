Riforma della giustizia sondaggio | sì in crescita nel referendum
(Adnkronos) – Il sì per confermare la riforma della giustizia vincerebbe 56% a 44% nel referendum. E' quanto emerge da un sondaggio Youtrend per SkyTg24. I favorevoli alla riforma sarebbero in aumento, infatti, in un analogo sondaggio svolto da Youtrend a luglio i sì erano avanti di appena due punti, 51% a 49%. ''Nessun magistrato di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
