Riforma della Giustizia il sondaggio | al referendum il 56% degli italiani voterebbe sì
L’Italia si prepara a una sfida democratica di grande rilievo. La riforma della Giustizia approvata dal Senato il 30 ottobre ha acceso un dibattito politico e sociale che non accenna a placarsi. Non si tratta solo di una questione tecnica, ma di un provvedimento destinato a incidere profondamente sull’organizzazione del sistema giudiziario, sui rapporti tra poteri dello Stato e sulla percezione dei cittadini rispetto all’equità della magistratura. Leggi anche: Elly Schlein, l’attacco a Giorgia Meloni che apre la campagna Pd sul referendum Leggi anche: Un partito si mangia tutti gli altri. Il risultato del sondaggio: chi festeggia La riforma introduce la separazione delle carriere dei magistrati, un tema da tempo al centro di discussioni tra giuristi, politici e cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Giustizia, la riforma e’ appena cominciata. Se la politica vuole tornare a decidere il destino del paese, la strada è ancora lunga e prima di tutto deve cambiare se stessa. @ilgiornale.it - facebook.com Vai su Facebook
Riforma giustizia, Montanari: "I padri nobili del centrodestra sono dei pregiudicati, all'inferno esulta Licio Gelli". #piazzapulita - X Vai su X
Referendum riforma della giustizia: come andrebbe se si votasse oggi? - Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere, un doppio Csm e la nuova Corte disciplinare. la7.it scrive
La giustizia divide gli italiani, riforma appesa a un pugno di voti - I no crescono tra chi boccia l’azione del governo e sostiene Pd e M5S ... Come scrive repubblica.it
Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare e cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare e cosa sappiamo ... Secondo tg24.sky.it