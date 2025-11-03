Riforma della giustizia e Manovra 2026 | lo scontro tra i partiti entra nel vivo

La politica italiana oggi si muove su due binari paralleli che corrono veloci e, a tratti, si urtano: la riforma della giustizia appena chiusa in Parlamento e destinata al referendum, e la legge di bilancio 2026 all’esame del Senato. Due dossier che toccano principi e tasche, che agitano maggioranza e opposizioni con argomenti e toni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Riforma della giustizia e Manovra 2026: lo scontro tra i partiti entra nel vivo

Contenuti che potrebbero interessarti

Conte attacca Meloni: “Riforma giustizia per rendere impuniti i politici” Il leader del M5S da San Giovanni Rotondo: “La premier ignora il disagio dei cittadini”. E sulle elezioni in Puglia: “Ci aspettiamo un buon risultato” - facebook.com Vai su Facebook

Riforma giustizia, Montanari: "I padri nobili del centrodestra sono dei pregiudicati, all'inferno esulta Licio Gelli". #piazzapulita - X Vai su X

Maggioranza e opposizione si scontrano su riforma della giustizia e manovra - La maggioranza celebra la separazione delle carriere come un "traguardo storico" , per le opposizioni la manovra è "austerity recessiva", chiedono più fondi per la sanità, contro l'evasione e per il s ... Segnala msn.com

Manovra 2026 e Riforma Giustizia, in Senato 24 ore da caput mundi. La sinistra: “Meloni fa propaganda, il Paese è fermo” - Oggi il Senato dà l’ok definitivo alla separazione delle carriere. Come scrive ilriformista.it

Le capriole del campo largo sulla riforma della giustizia - Reazioni, commenti e contraddizioni sulla riforma della giustizia. startmag.it scrive