Riflettere sul mondo della scuola due serate al Cinema Excelsior di Sondrio
Il Cinema Excelsior di Sondrio, gestito dal CRAS (Centro di Ricerca e Animazione Sociale), propone anche quest’anno un percorso di riflessione dedicato al mondo della scuola e alle sue componenti etiche, sociali e culturali. Due i film scelti per accompagnare il pubblico in un viaggio di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
