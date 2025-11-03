Riflettere sul mondo della scuola due serate al Cinema Excelsior di Sondrio

Sondriotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cinema Excelsior di Sondrio, gestito dal CRAS (Centro di Ricerca e Animazione Sociale), propone anche quest’anno un percorso di riflessione dedicato al mondo della scuola e alle sue componenti etiche, sociali e culturali. Due i film scelti per accompagnare il pubblico in un viaggio di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Spari in una scuola a Minneapolis, 2 morti. Bimbo eroe colpito da un proiettile alla schiena - Resta ancora senza movente, secondo la polizia, la sparatoria del ventitreenne Robin Westman nella chiesa di una scuola cattolica di Minneapolis, dove ha ucciso due bambini ferendo un'altra ventina di ... Segnala ansa.it

Sparatoria in scuola Colorado, almeno due feriti gravi - Almeno due studenti sono in condizioni critiche dopo una sparatoria alla Evergreen High School di Evergreen, in Colorado, dove oltre 100 agenti delle forze dell'ordine hanno sgomberato la scuola ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Riflettere Mondo Scuola Due