Rifiuti Italia consapevole ma distratta | il report di Erion
GLI ITALIANI CONOSCONO le regole della raccolta differenziata, ma spesso non le applicano. L’87% considera gravissimo l’abbandono dei rifiuti, ma il 70% di chi commette errori nel conferimento dichiara di farlo “in buona fede”, convinto di agire correttamente. È il paradosso che emerge dall’indagine condotta da Ipsos Doxa Italia per Erion, presentata al Museo dell’Ara Pacis di Roma in occasione dell’International E-Waste Day, la giornata mondiale dedicata ai rifiuti elettronici. I risultati raccontano un Paese informato ma poco reattivo, dove la consapevolezza ambientale non sempre si traduce in comportamenti coerenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
