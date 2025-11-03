Rifiuti | ecco il piano di Natale per evitare l' accumulo per strada

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un piano straordinario dei rifiuti per il Natale che l'amministrazione comunale di Genova sta preparando per evitare l'accumulo di spazzatura per strada già avvenuto a ottobre, ma anche durante le scorse feste natalizie, quando il Comune era guidato dal centrodestra. Lo ha annunciato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it



