Rifiutata per Twilight nel 2008 oggi Jennifer Lawrence recita con Robert Pattinson | Vendetta totale

Jennifer Lawrence ha finalmente ottenuto la sua rivincita cinematografica. Durante la prima newyorkese del suo nuovo film Die My Love, l’attrice premio Oscar ha scherzato sul fatto che recitare accanto a Robert Pattinson rappresenta una sorta di rivincita personale, dopo essere stata rifiutata per il ruolo di Bella Swan nella saga di Twilight quasi vent’anni fa. #DieMyLove star Jennifer Lawrence jokes that she got “the total revenge that I’ve wanted” starring in a movie with Robert Pattinson after famously losing out on playing Bella in the #Twilight series. pic.twitter.comsh27X53JcO — Variety (@Variety) November 2, 2025 “Sì, è la vendetta totale che ho sempre desiderato”, ha scherzato Lawrence ai microfoni di Variety sabato scorso, rispondendo a una domanda sul significato simbolico di questa collaborazione con Pattinson. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

