Rientra in casa per la quarta volta Valentina la compagna di Domenico che aveva lasciato la Casa solo due giorni fa

Iodonna.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L a resa dei conti”: potrebbe essere il titolo della puntata del Grande Fratello 2025 in onda questa sera, lunedì 3 novembre alle 21:20, su Canale 5. Dopo tre giorni (e tre notti) di tensioni, liti e accuse incrociate, gli inquilini verranno sicuramente redarguiti da Simona Ventura, al timone di questa edizione. Con lei, a commentare quanto accade nella Casa, quest’anno ci sono tre ex concorrenti di peso del Grande Fratello: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. E con loro c’è Sonia Bruganelli, arruolata in diretta due settimane fa e ora parte del cast. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Gli ascolti del “Grande Fratello 2025” al raddoppio del giovedì toccano il punto più basso di sempre Grande Fratello 2025, anticipazioni 3 novembre, news, ultima ora, Valentina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

rientra in casa per la quarta volta valentina la compagna di domenico che aveva lasciato la casa solo due giorni fa

© Iodonna.it - Rientra in casa per la quarta volta Valentina, la compagna di Domenico, che aveva lasciato la Casa solo due giorni fa

News recenti che potrebbero piacerti

rientra casa quarta voltaLadri in casa per la quarta volta: spariti gioielli d'oro. La vittima: «Ero alla processione con la mia compagna» VIDEO - 30 e le 21 ignoti sono penetrati in un'abitazione di Schiavoi e si sono registrati i furti di due automobili. Come scrive ilgazzettino.it

rientra casa quarta voltaLadri in casa per la quarta volta: spariti gioielli d'oro. La vittima: «Ero alla processione con la mia compagna». Rubate anche due auto in zona - La domanda appare legittima dopo quanto accaduto nella serata di martedì intorno all'ora di ... Scrive ilgazzettino.it

«Sono un influencer, i ladri mi hanno svaligiato casa per la quarta volta: hanno seguito i miei spostamenti sui social» - È pieno di amarezza l'appello di Federico Rutali, influencer e avvocato praticante di 28 anni che, di ritorno dalle vacanze, ha trovato una brutta sorpresa: la casa ... Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Rientra Casa Quarta Volta