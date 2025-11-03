Ricostruzione post alluvione intervento da 3,5 milioni | si sistemano le frane sulla provinciale Dovadola-Montecolombo

Sono cominciati i lavori di sistemazione delle frane sulla provinciale 104 “Dovadola - Montecolombo”, strada che attraversa i territori dei Comuni di Dovadola, Predappio e Rocca San Casciano, interessata da dissesti durante l’alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 3,5. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

RICOSTRUZIONE POST-SISMA: LA MANOVRA 2026 ESTENDE IL SUPERBONUS La Legge di Bilancio 2026 recepisce le richieste di CNA, estendendo il Superbonus 110% anche alle domande presentate prima del 30 marzo 2024, inizialmente escluse. La Vai su Facebook

? Ricostruzione post sisma: oltre 50 milioni di euro per i territori abruzzesi. Un segnale concreto di attenzione che rafforza sicurezza, sviluppo sociale ed economico. Con @GuidoCastelli e l’@USRAbruzzo continuiamo a far crescere un #Abruzzo più sicuro, - X Vai su X

Opere anti-alluvione: Ventena in sicurezza, completati 3 interventi a San Giovanni in Marignano - A San Giovanni in Marignano si sono conclusi tre interventi di messa in sicurezza del torrente Ventena, nell’ambito delle opere di ricostruzione post alluvione del maggio 2023. Segnala altarimini.it

Ricostruzione post alluvione, sopralluogo del presidente de Pascale a Ozzano - BOLOGNA (ITALPRESS) – In visita a un territorio colpito due volte in un anno: dall’alluvione di maggio 2023 e, in maniera ancora più pesante, a ottobre 2024 con l’esondazione del Rio Marzano e il cons ... Secondo msn.com

Alluvione, proseguono i lavori e la progettazione per il ripristino definitivo delle SP 7 “Valle dell’Idice” e SP 35 “Sassonero” - Al tavolo tecnico erano presenti il Sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Monterenzio, il consigliere metropolitano delegato al Coordinamento degli interventi di ricostruzione post ... Secondo renonews.it