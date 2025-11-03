Ricostruzione post alluvione intervento da 3,5 milioni | si sistemano le frane sulla provinciale Dovadola-Montecolombo

3 nov 2025

Sono cominciati i lavori di sistemazione delle frane sulla provinciale 104 “Dovadola - Montecolombo”, strada che attraversa i territori dei Comuni di Dovadola, Predappio e Rocca San Casciano, interessata da dissesti durante l’alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 3,5. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

