Ricordate la storia di Alberto Genovese? Ora diventa una serie Netflix

Una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni arriva su Netflix. Dal 5 novembre, debutta sulla piattaforma la docuserie Terrazza Sentimento, ispirata al caso di Alberto Genovese, l'imprenditore milanese conosciuto come il "re delle startup", arrestato nel 2020 per violenza sessuale e spaccio di stupefacenti. Il progetto, firmato da Alessandro Garramone, Davide Bandiera e Annalisa Reggi, con la regia di Nicola Prosatore, racconta non solo la parabola di un uomo potente precipitato in un vortice di eccessi e abusi, ma anche il volto oscuro di una certa Milano notturna, dove il successo, la ricchezza e il desiderio di apparire si intrecciano con solitudine e dipendenze.

