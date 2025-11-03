Ricordate la storia di Alberto Genovese? Ora diventa una serie Netflix
Una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni arriva su Netflix. Dal 5 novembre, debutta sulla piattaforma la docuserie Terrazza Sentimento, ispirata al caso di Alberto Genovese, l’imprenditore milanese conosciuto come il “re delle startup”, arrestato nel 2020 per violenza sessuale e spaccio di stupefacenti. Il progetto, firmato da Alessandro Garramone, Davide Bandiera e Annalisa Reggi, con la regia di Nicola Prosatore, racconta non solo la parabola di un uomo potente precipitato in un vortice di eccessi e abusi, ma anche il volto oscuro di una certa Milano notturna, dove il successo, la ricchezza e il desiderio di apparire si intrecciano con solitudine e dipendenze. 🔗 Leggi su Donnapop.it
