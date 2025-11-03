Riconsegnati dopo i lavori i nuovi spogliatoi dell' antistadio in via Senna a Montesilvano
Con la conclusione dell'iter per la realizzazione dei nuovi spogliatoi dell'antistadio “Cianfarani” di Montesilvano in via Senna, è stata completata la riqualificazione della struttura. L'intervento, gestito dal concessionario Delfino Pescara 1936 Spa in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
